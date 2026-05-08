В Кремле рассказали о планах Путина на предпраздничный день

Песков: у Путина запланирован обед с Лукашенко и совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин проведет 8 мая ряд неформальных встреч, в том числе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на вторую половину дня у Путина запланировано несколько непубличных встреч, а вечером состоится беседа с Лукашенко, которая «продолжится в формате обеда».

Также вечером 8 мая президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, рассказал пресс-секретарь.

До этого Песков также сообщил, что в День Победы Путин сделает важное заявление. Выступления российского лидера традиционно вызывают интерес за пределами страны, отметил представитель Кремля.

Восьмого мая Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле анонсировали прием для глав государств, приглашенных на парад Победы в Москву.