Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле.

В публикации сообщается, что поздравительные послания были направлены «лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии».

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая. В нем значатся президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Ранее Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы.