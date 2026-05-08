В Кремле анонсировали прием для глав государств, приглашенных на парад

Прием для глав государств, приглашенных на военный парад в Москве, состоится 9 мая в Кремле. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, на завтра <...> в Кремле запланирован прием для глав делегаций государств, приглашенных на военный парад», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в этом году мероприятие ничем не будет отличаться от предыдущих.

7 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что главы некоторых государств посетят Москву в День Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом последний уточнил, что не примет участия в параде на Красной площади — он планирует лишь возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Владимиром Путиным.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы.