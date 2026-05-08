Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле анонсировали прием для глав государств, приглашенных на парад

Песков: 9 мая в Кремле пройдет прием для приглашенных на парад глав государств
Александр Вильф/РИА «Новости»

Прием для глав государств, приглашенных на военный парад в Москве, состоится 9 мая в Кремле. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, на завтра <...> в Кремле запланирован прием для глав делегаций государств, приглашенных на военный парад», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в этом году мероприятие ничем не будет отличаться от предыдущих.

7 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что главы некоторых государств посетят Москву в День Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом последний уточнил, что не примет участия в параде на Красной площади — он планирует лишь возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Владимиром Путиным.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!