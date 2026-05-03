Песков сообщил о планах Путина на 9 мая

Песков: выступление Путина 9 мая ждет весь мир
Выступление президента России Владимир Путин на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение и привлекает внимание во всем мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Он отметил, что в Кремле ожидают важное выступление президента на параде, подчеркнув, что такие речи традиционно вызывают интерес за пределами страны.

Песков также сообщил, что 9 мая у президента запланирован насыщенный график, включая двусторонние встречи.

Главное событие 9 мая — торжественный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие на Красной площади проходит ежегодно: в этот день в Москву прибывают главы иностранных государств, а жители и гости столицы выходят на улицы, чтобы вживую увидеть шествие. Как пройдет парад Победы в 2026 году, кто примет участие в мероприятии и когда состоится генеральная репетиция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в этом году парад на Красной площади пройдет без колонны военной техники.

 
