В Совфеде рассказали, что сейчас сильнее всего волнует Трампа

Сенатор Пушков: Трампу надо выйти из войны с Ираном с минимальными потерями

Президента США Дональда Трампа сейчас больше всего волнуют настроения в Америке, и ему надо выйти из войны с Ираном «с минимальными потерями и иллюзией победы». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор высказался о ситуации с тремя американскими эсминцами, которые были вынуждены открыть огонь по иранским катерам, и затем покинуть акваторию Ормузского пролива.

«В Вашингтоне, похоже, более всего опасаются потерь крупной техники и особенного военнослужащих, что приведет к еще большей критике Трампа в самих США. Настроения в Америке его сейчас волнуют более всего. Ему надо выйти из войны с минимальными потерями и иллюзией победы. Трудная задача», — подчеркнул он.

5 мая американский телеканал CBS News сообщил о попадании двух эсминцев ВМС США USS Truxtun и USS Mason под обстрел со стороны Ирана при проходе через Ормузский пролив. По словам военных, им удалось отразить все удары. Затем Трамп написал, что американские эсминцы, атакованные Ираном, не пострадали и вернулись к блокаде Ормузского пролива.

До этого агентство Associated Press рассказало, что 4 мая американские военные потопили в общей сложности шесть иранских катеров после атак Ирана на ВМС США и коммерческие суда, находящиеся под защитой флота США.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, военное присутствие США в Персидском заливе не имеет правовых оснований и ведет к росту напряженности в регионе.

Ранее в Иране рассказали, когда стабилизируется судоходство в Ормузском проливе.