В Иране рассказали, почему присутствие США в Персидском заливе недопустимо

Постпред Иравани: у США нет правовых обоснований находиться в Персидском заливе

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что военное присутствие США в Персидском заливе ведет к росту напряженности в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

К тому же, по словам Иравани, США не имеют правовых обоснований находиться в Персидском заливе.

«Военное присутствие США в Персидском заливе — за тысячи миль от собственной территории — лишено правового обоснования. Оно представляет собой дестабилизирующий фактор», — поделился дипломат.

5 мая телеканал CBS News сообщал, что два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason прошли через Ормузский пролив, попав под обстрел со стороны Ирана.

По словам представителей министерства обороны, эсминцы «Тракстан» и «Мейсон», сопровождаемые вертолетами «Апач» и другими летательными аппаратами, во время перехода столкнулись с серией скоординированных угроз.

Военные заявили, что оборонительные меры, подкрепленные поддержкой с воздуха, позволили успешно отразить все угрозы. Они добавили, что ни один из выпущенных снарядов не достиг кораблей.

Ранее США анонсировали операцию «Свобода» в Ормузском проливе.