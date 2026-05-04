Силы США атаковали несколько катеров Ирана в Ормузском проливе

Военные США с помощью вертолетов потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования американских Вооруженных сил адмирала Брэда Купера.

По его словам, вертолеты США уничтожили шесть катеров, «представлявших угрозу для торговых судов». Другие подробности инцидента не уточняются.

4 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна страны пересекли Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода».

Позже в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) опровергли это. Там отметили, что в последние часы через Ормузский пролив не проходило ни одно торговое судно и ни один танкер. Как подчеркнули в КСИР, любая активность, противоречащая объявленным принципам иранской стороны, «столкнется с серьезными рисками».

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном.

Ранее в Ормузском проливе взорвалось судно южнокорейской компании.