Эсминцы США, попавшие под атаку Ирана, вернулись к своей миссии

Американские эсминцы, атакованные Ираном, не пострадали и вернулись к блокаде Ормузского пролива. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Три американских эсминца только что под огнем успешно вышли из Ормузского пролива. Этим трем эсминцам не был нанесен никакой урон <...> эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной», — поделился Трамп.

5 мая американский телеканал CBS News сообщал, что Два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason прошли через Ормузский пролив, попав под обстрел со стороны Ирана.

По словам представителей министерства обороны, эсминцы «Тракстан» (USS Truxtun, DDG-103) и «Мейсон» (USS Mason, DDG-87), сопровождаемые вертолетами «Апач» и другими летательными аппаратами, во время перехода столкнулись с серией скоординированных угроз.

Военные заявили, что оборонительные меры, подкрепленные поддержкой с воздуха, позволили успешно отразить все угрозы. Они добавили, что ни один из выпущенных снарядов не достиг кораблей.

Ранее США анонсировали операцию «Свобода» в Ормузском проливе.

 
