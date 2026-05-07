В Иране рассказали, когда стабилизируется судоходство в Ормузском проливе

Арагчи: ситуация в Ормузе придет в норму после прекращения конфликта и блокады

Судоходство через Ормузский пролив вернется к привычному режиму только после прекращения конфликта, снятия американских санкций и отмены морской блокады. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в письмах генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МИД председательствующего в Совбезе ООН Китая Ван И, пишет РИА Новости.

Документы были подготовлены в связи с новым проектом резолюции США по Ормузскому проливу, в котором от Ирана требуют «прекратить атаки, минирование и взимание сборов».

«Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство», — заявил дипломат.

Также он подчеркнул, что предложенный документ, по мнению иранской стороны, фактически игнорирует нарушения со стороны Вашингтона, включая морскую блокаду, нападения на иранские суда и их задержание.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что стабильность в регионе возможна лишь при соблюдении США норм международного права, а не при попытках решать вопросы через злоупотребление механизмами Совета Безопасности ООН, что, как считают в Иране, способно лишь усугубить ситуацию.

Ранее Иран обещал помогать российским судам проходить через Ормузский пролив.