Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

В Иране рассказали, когда стабилизируется судоходство в Ормузском проливе

Арагчи: ситуация в Ормузе придет в норму после прекращения конфликта и блокады
Denis Balibouse/Reuters

Судоходство через Ормузский пролив вернется к привычному режиму только после прекращения конфликта, снятия американских санкций и отмены морской блокады. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в письмах генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МИД председательствующего в Совбезе ООН Китая Ван И, пишет РИА Новости.

Документы были подготовлены в связи с новым проектом резолюции США по Ормузскому проливу, в котором от Ирана требуют «прекратить атаки, минирование и взимание сборов».

«Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство», — заявил дипломат.

Также он подчеркнул, что предложенный документ, по мнению иранской стороны, фактически игнорирует нарушения со стороны Вашингтона, включая морскую блокаду, нападения на иранские суда и их задержание.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что стабильность в регионе возможна лишь при соблюдении США норм международного права, а не при попытках решать вопросы через злоупотребление механизмами Совета Безопасности ООН, что, как считают в Иране, способно лишь усугубить ситуацию.

Ранее Иран обещал помогать российским судам проходить через Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!