Молдавия выставит счет России

Молдавия получила счет на 500 тыс. леев (примерно 2,7 млн рублей) за ремонт линии электропередачи Исакча – Вулканешты, который будет направлен Российской Федерации. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету, чьи слова приводит NewsMaker.

«Мы получили счет от коллег из «Укрэнерго». Расходы составляют — точную цифру я сейчас назвать не могу — около €20 тыс., что эквивалентно примерно 500 тысячам леев», — заявил министр.

По его словам, Кишинев направит счет Российской Федерации через министерство иностранных дел. Согласно утверждению Жунгиету, Россия якобы «атаковала линию, повредила нашу инфраструктуру».

«А в дальнейшем мы посмотрим, каким образом эта сумма будет возмещена», — добавил он.

24 марта минэнерго республики сообщило, что в Молдавии отключена линия электропередачи Исакча — Вулканешты. В ведомстве объяснили причину отключения атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. Позже стало известно, что эту линию отремонтируют украинские специалисты. На фоне повреждения ЛЭП Исакча — Вулканешты в Молдавии долгое время действовало чрезвычайное положение.

Ранее в Приднестровье обвинили Молдавию в желании скрыть катастрофу.