Британский журналист уличил Зеленского в глупости из-за угрозы

Раттанси: угрозы атаковать Москву на День Победы говорят о глупости Зеленского
Axel Schmidt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, угрожая атаковать Москву 9 мая, на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни. Об этом на своей странице в соцсети X заявил британский журналист Афшин Раттанси.

«Если Зеленский окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды», — написал Раттанси.

До этого Зеленский заявил, что Киев не рекомендует представителям иностранных государств приезжать в Москву 9 мая.

4 мая президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

После этого в российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать мероприятие. В связи с этим МО призвало жителей украинской столицы и иностранных дипломатов покинуть город. В МИД России позже рассказали, что ведомство разослало ноту всем аккредитованным дипмиссиям в ответ на угрозы Зеленского.

Ранее в США отреагировали на угрозу Зеленского ударить по Москве.

 
