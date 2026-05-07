Зеленский дал совет иностранным гостям насчет визита в Москву на День Победы

Зеленский: мы не рекомендуем иностранным гостям приезжать в Москву на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев не рекомендует представителям иностранных государств приезжать в Москву 9 мая.

По словам украинского лидера, от некоторых государств, близких к России, якобы поступило обращение о том, что их представители собираются прибыть в столицу России 9 мая.

«Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сказал Зеленский.

4 мая президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

После этого в российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать мероприятие. В связи с этим МО призвало жителей украинской столицы и иностранных дипломатов покинуть город. В МИД России позже рассказали, что ведомство разослало ноту всем аккредитованным дипмиссиям в ответ на угрозы Зеленского.

Ранее в США отреагировали на угрозу Зеленского ударить по Москве.