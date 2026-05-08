Власти Украины сегодня состоят из военных преступников, так как они перешли все грани допустимого и возможного. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Никаких удивлений, никаких граней, никаких линий, ни красных, ни серых. Это военные преступники», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что украинские власти — это «людоеды, потерявшие все грани допустимого и возможного».

6 мая Пушилин заявил, что украинские власти оказались вынуждены договариваться с нацистами из «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), чтобы нейтрализовать возможные угрозы своей власти, так как они могли стать неконтролируемыми и опасными. В связи с этим, отмечал глава ДНР, массовые восстания на Украине невозможны.

До этого Пушилин заявлял, что власти Украины не считаются с потерями бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, а права украинского народа «растоптаны полностью».

Ранее в ДНР заявляли о разработке новых алгоритмов для безопасной сдачи в плен военнослужащих ВСУ.