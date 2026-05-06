В ДНР разрабатывают новые алгоритмы для безопасной сдачи в плен военнослужащих ВСУ

Пушилин: в ДНР готовятся новые алгоритмы для сдачи в плен украинских военных

В Донецкой народной республике готовятся новые алгоритмы для безопасной сдачи в плен военнослужащих украинской армии. Об этом ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что украинские военнопленные попросили подготовить пути сдачи в плен для сослуживцев. По их словам, в таком случае желающих сложить оружие будет больше. Поэтому, сказал Пушилин, стоит работать над созданием алгоритмов перехода для сдачи в плен без негативных последствий для украинских солдат.

Глава ДНР отметил, что новые каналы для помощи украинским военным, желающим сдаться, сохранив жизнь, прорабатываются помимо уже существующих. Пушилин подчеркнул, что это тонкая работа, которая позволит украинским солдатам, которые не желают воевать и не согласны с пропагандой Киева , безопасно сложить оружие.

27 апреля стало известно, что попавший в плен бывший агент Службы безопасности Украины (СБУ), контрразведчик Сергей Михайлов признался в нежелании возвращаться в свою страну.

Ранее российский дрон помог взять в плен украинских военнослужащих.