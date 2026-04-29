Пушилин: Киев не считается с потерями на фронте и нарушает все права человека

Власти Украины не считаются с потерями бойцов ВСУ на фронте. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

По его словам, права украинского народа «растоптаны полностью».

«Украинский режим не считается с потерями, именно поэтому нарушаются все права человека, которые возможны», — сказал Пушилин.

В интервью ТАСС Пушилин также отметил, что Зеленский, когда шел на выборы, должен был стать «президентом мира». Глава ДНР отметил, что, по сути, именно поэтому за него проголосовало так много людей. Однако в итоге Зеленский превратился в «президента войны».

До этого сенатор Владимир Джабаров назвал Зеленского преступником и заявил, что после окончания конфликта украинского лидера должен ожидать международный трибунал. По словам сенатора, на совести Зеленского «десятки, сотни тысяч украинцев, которые он бросил в топку войны». Джабаров выразил уверенность, что политик ответит перед судом за свои деяния.

