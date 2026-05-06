Глава ДНР Пушилин объяснил лояльность «Азова» властям Украины

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Украины оказались вынуждены договариваться с нацистами из «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), чтобы нейтрализовать возможные угрозы своей власти, потому что они могли стать неконтролируемыми и опасными. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Одних из одиозных, которые могли бы что-то сделать, противостоять, этих «азовцев», которые могли что-то диктовать, их купили просто. Мы же видим, что по квартире купили», — сказал Пушилин.

В связи с этим глава региона считает, что массовые восстания на Украине невозможны.

До этого глава ДНР заявлял, что власти Украины не считаются с потерями бойцов ВСУ на фронте, а права украинского народа «растоптаны полностью».

Пушилин также отметил, что Зеленский, когда шел на выборы, должен был стать «президентом мира». Глава ДНР отметил, что, по сути, именно поэтому за него проголосовало так много людей. Однако в итоге Зеленский превратился в «президента войны».

Ранее в ДНР заявляли о разработке новых алгоритмов для безопасной сдачи в плен военнослужащих ВСУ.

 
