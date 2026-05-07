Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева

Польша не намерена эвакуировать дипломатов из Киева

Посольство Польши в Киеве заявило, что не планирует никаких изменений в своей работе в связи с предостережениями МИД и Минобороны РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы не планируем никаких изменений в работе объекта», — говорится в заявлении.

Таким образом в Польше отреагировали на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она призвала украинских граждан и иностранный дипкорпус серьезно отнестись к рекомендациям Минобороны России.

До этого представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не станет сокращать свое дипломатическое присутствие в Киеве, несмотря на призыв России обеспечить эвакуацию персонала зарубежных дипмиссий.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. В российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать мероприятие.

Ранее в Госдуме ответили на угрозу Украины атаковать Парад Победы в Москве.