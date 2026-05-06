В Госдуме ответили на угрозу Украины атаковать Парад Победы

Депутат Колесник: в случае угрозы безопасности Парада Победы будет удар по Киеву
В случае любого поползновения на безопасность Парада Победы со стороны Украины ВС РФ нанесут удар по центру Киева. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Любая активность ВСУ над столицей будет расцениваться как угроза безопасности с однозначным ответом, заявил депутат. Владимир Зеленский все четко объяснил, чтобы Россия понимала, «куда бить в случае провокаций», подчеркнул парламентарий.

«Ну, собственно, мы же не можем обмануть его в ожиданиях. Поэтому еще раз говорю. Пусть ждут, если что. В случае любого намека на агрессию на парад, даже не какой-то там пролет дронов. Не дай бог кто-то появится, будет нанесен удар по центру Киева. Вот с этим и живут», — сказал Колесник.

До этого Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен устроить пролет дронов ВСУ над Москвой в День Победы. Он утверждает, что у Киева нет планов наносить удары по параду на Красной площади, но БПЛА могут пролететь над мероприятием перед атакой на другие цели.

