Ирландия подтвердила готовность присоединиться к «спецтрибуналу» против России

Ирландия изъявила готовность присоединиться к соглашению о создании спецрибунала в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я благодарю Ирландию за сообщение Совету Европы о ее готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Специального трибунала», — заявил министр.

По его словам, это логичный шаг, учитывая ту поддержку, которую оказывает Ирландия, чтобы «привлечь к ответственности виновных». Он также призвал другие страны присоединиться к этой «исторической» инициативе. Кроме Ирландии к соглашению о создании «спецтрибунала» в отношении РФ присоединилось 25 стран.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств.

В конце января Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее на Украине собрались «судить» еще три страны, кроме России.