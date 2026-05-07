Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Ирландия подтвердила готовность присоединиться к «спецтрибуналу» против России

Сибига приветствовал решение Ирландии присоединиться к «спецтрибуналу» против РФ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ирландия изъявила готовность присоединиться к соглашению о создании спецрибунала в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я благодарю Ирландию за сообщение Совету Европы о ее готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению, обеспечивающему функционирование Специального трибунала», — заявил министр.

По его словам, это логичный шаг, учитывая ту поддержку, которую оказывает Ирландия, чтобы «привлечь к ответственности виновных». Он также призвал другие страны присоединиться к этой «исторической» инициативе. Кроме Ирландии к соглашению о создании «спецтрибунала» в отношении РФ присоединилось 25 стран.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что работа так называемого «спецтрибунала» против России зависит от воли других государств.

В конце января Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее на Украине собрались «судить» еще три страны, кроме России.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!