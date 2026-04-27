В МИД предупредили, что Европа начала говорить об открытом противостоянии с РФ

МИД: Европа взяла курс на милитаризацию и говорит о противостоянии с Россией
Европейские страны, взяв курс на форсированную милитаризацию, начали говорить об открытом противостоянии с РФ. Об этом заявил директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян, пишет РИА Новости.

Дипломат высказался о ситуации в ходе научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, Запад в настоящее время пытается нарастить свое экономическое и военное присутствие в странах, соседствующих с РФ. Таким образом они создают вокруг России некий «санитарный кордон», пояснил Агасандян.

«Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», — добавил он.

На той же конференции заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов сообщил, что мировая архитектура безопасности оказалась фактически демонтирована из-за безответственной политики коллективного Запада. Как он сказал, сейчас мир переживает эпоху глобальных перемен.

Ранее в Германии объяснили политику милитаризации Европы на фоне ухудшения отношений с Россией.

 
