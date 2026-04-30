Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Каллас отвергла нормализацию отношений с Россией

Edgar Su/Reuters

Европа не вернется к нормальным отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявила глава евродиаломатии Кая Каллас на пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы 30 апреля, ее слова опубликованы на сайте Европейской службы внешних связей.

«Мы все здесь согласны: возврата к «обычному» ведению дел с Россией не будет, даже после того, как Москва закончит конфликт на Украине. В следующем месяце на Кипре министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение нашего подхода к России и того, как лучше всего защитить наши интересы безопасности», — отметила она.

Каллас также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Также 30 апреля Каллас сказала, что Европа не должна «унижаться» и просить Москву о переговорах.

30 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешний уровень взаимодействия Москвы и стран Европы чудовищен. Также он подчеркнул, что европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать.

27 апреля директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян отметил, что европейские страны взяли курс на ускоренную милитаризацию и говорят об открытом противостоянии с Россией.

Ранее в Госдуме призвали готовиться к войне с Европой.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!