Глава евродипломатии Каллас: возврата к обычным отношениям с Россией не будет

Европа не вернется к нормальным отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявила глава евродиаломатии Кая Каллас на пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы 30 апреля, ее слова опубликованы на сайте Европейской службы внешних связей.

«Мы все здесь согласны: возврата к «обычному» ведению дел с Россией не будет, даже после того, как Москва закончит конфликт на Украине. В следующем месяце на Кипре министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение нашего подхода к России и того, как лучше всего защитить наши интересы безопасности», — отметила она.

Каллас также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Также 30 апреля Каллас сказала, что Европа не должна «унижаться» и просить Москву о переговорах.

30 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешний уровень взаимодействия Москвы и стран Европы чудовищен. Также он подчеркнул, что европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать.

27 апреля директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян отметил, что европейские страны взяли курс на ускоренную милитаризацию и говорят об открытом противостоянии с Россией.

Ранее в Госдуме призвали готовиться к войне с Европой.