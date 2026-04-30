Медведев рассказал о взаимодействии России и Европы

Нынешний уровень взаимодействия Российской Федерации и страны Европы чудовищен. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание.Первые» в Москве, передает РИА Новости.

Политик отметил, что ему жаль, что контакты между Россией и европейскими странами потеряны. По его мнению, обратно это вернуть уже невозможно.

Зампред Совбеза предположил, что конфликт РФ с Европой носит экзистенциальный характер, и он, скорее всего, не завершится даже в период жизни поколения.

В ходе этого же выступления Медведев заявил, что европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать. Он отметил, что он еще во время конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии, будучи президентом России, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами.

Также Медведев высказал мнение, что сегодня европейские страны и США «как пауки в банке».

