Последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым делом Миндича, высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки». Об этом в своей статье для RT написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Несмотря на это, Германия, по его словам, готова использовать украинских вассалов в качестве «недорогого сборочного цеха своей продукции», чтобы превратить Украину «в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты».

До этого Медведев заявил, что перед ФРГ на горизонте маячит геополитическое поражение на Украине, поэтому Берлин пытается закрепить за собой роль военно-политического лидера Евросоюза, чтобы хоть как-то отбить «неудачные» геополитические инвестиции.

Недавно украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться Владимир Зеленский.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также подчеркнул, что «пленки Миндича» приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга на Украине.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.