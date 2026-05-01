Бывший пресс-секретарь Зеленского сообщила о голосе его жены на новых «пленках Миндича»

Голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича», которые в скором времени будут обнародованы антикоррупционными органами и могут вызвать масштабный скандал. Об этом заявила экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в соцсети Х.

Она утверждает, что в материалах упоминается «Вова» — президент Украины Владимир Зеленский. О нем говорится как об участнике сделки по беспилотникам, а также как владелец одного из четырех элитных особняков, которые строят в самом богатом пригороде Киева.

Мендель добавила, что бывший министр обороны на записи рассуждает о том, как направить компании друзей Зеленского $1 млрд.

«Этот конфликт — единственное, что удерживает его [Зеленского] у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится», — считает Мендель.

До этого НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее следствие по делу о коррупции раскрыло еще один псевдоним Ермака.