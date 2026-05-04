«Пленки Миндича» приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, «очередная серия «Миндичгейта» показывает, что заверения президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров о военно-промышленных возможностях страны являются фейком и «мыльным пузырем». Дипломат отметил, что за их заявлениями о создании «украинских» ракетных и дронных программ скрываются западные производители, которые используют украинское государство «как рекламный интерфейс и площадку для чрезмерно интенсивного освоения средств западной военной помощи», отметил дипломат. Сколько отмывается и кому возвращаются деньги западных налогоплательщиков, удастся выяснить только тогда, когда будут начаты масштабные международные расследования, сказал он.

«Пока же в сеть сливаются только крохи от верхней части айсберга, приоткрывающие только маленькую часть процесса: как Зеленский и его клика растаскивают по карманам миллионы долларов западной военной помощи», — добавил Мирошник.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики. По их убеждению, политик «свела бы с ума» президента США.

Кроме того, как рассказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, голос первой леди Украины Елены Зеленской также был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она отметила, что в материалах упоминается «Вова», якобы Владимир Зеленский.

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается его «кошельком».

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали о последствиях «дела Миндича» для Украины.