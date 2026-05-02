«Не может остановиться»: Белый дом показал Трампа, в течение часа повторяющего одно слово

Белый дом разместил на своей странице в соцсети X видео, на котором президент США Дональд Трамп в течение часа повторяет слово «Побеждаем» (Winning).

«Не может остановиться, не будет останавливаться», — говорится в подписи к ролику.

13 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором предстал в роли целителя. На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет.

Публикация вызвала ажиотаж среди пользователей. После этого глава Белого дома объяснил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, что он разместил изображение с собой в образе Иисуса Христа. На самом деле он выступил в качестве доктора, который помогает «людям выздоравливать». После критики американский лидер удалил пост с картинкой. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать этот инцидент.

Ранее появилось видео, как конь из почетного караула испражняется перед Трампом и Карлом III.