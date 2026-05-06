На Украине боевые действия стали «бизнес-моделью» для меньшинства. Об этом в соцсети X написал нидерландский политик и экс-депутат Европарламента Роб Роос.

Политик прокомментировал распространившееся по сети видео, на котором жена заместителя главы Службы государственного аудита Украины Дмитрия Хандусенко Дарья Кочурина «разбросала» на показе мод сумму примерно в $150 тыс.

«Война стала бизнес-моделью для счастливого меньшинства, в то время как обычные семьи получают душераздирающие новости о том, что они потеряли сына на поле боя. Более $102 млрд из средств американских налогоплательщиков, как сообщается, исчезли. Тем временем ЕС готовится отправить еще €90 млрд, прилагая при этом минимум видимых усилий для продвижения дипломатии и переговоров о значимом мирном соглашении», — отметил Роос.

По его словам, в Европе должны быть заданы вопросы тем, «кто продолжает отправлять огромные суммы без какой-либо ответственности».

Данные апрельского опроса Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что 54% граждан Украины считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем военный конфликт с Россией.

Недавно украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться президент Украины Владимир Зеленский.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также подчеркнул, что «пленки Миндича» приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга на Украине.

Ранее уличенный в коррупции полковник ВСУ сбежал в «отпуск» с украденным «общаком».