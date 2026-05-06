Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Украинцы назвали большую угрозу для страны, чем конфликт с Россией

КМИС: 54% украинцев считают коррупцию большей угрозой, чем конфликт с Россией
Gleb Garanich/Reuters

Более половины граждан Украины (54%) считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем военный конфликт с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В свою очередь противоположное мнение высказали 39% респондентов, назвав РФ большей угрозой. 7% затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, чем меньше украинцы доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, тем чаще они говорят о коррупции, как о более важной проблеме. Так, среди «совершенно не доверяющих» Зеленскому преобладает мнение, что коррупция более опасна для Украины, чем военный конфликт (76% против 16%). Такое же мнение преобладает как среди противников и сторонников вывода войск с Донбасса.

До этого опрос КМИС показал, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом Владимира Зеленского. В то же время 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию. 16% респондентов выразили мнение, что Зеленский может остаться в политике как председатель партии или депутат Верховной рады. 30% граждан уверены, что он должен уйти из политики, сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Киева за границей или на собственных делах.

Сейчас президенту Украины доверяют 58% граждан, а 36% — не доверяют. При этом в марте 2026 года уровень доверия к Зеленскому находился на уровне 62%, а уровень недоверия — 32%.

Ранее стало известно, какая доля украинцев поддерживает референдум по урегулированию конфликта.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!