Украинцы назвали большую угрозу для страны, чем конфликт с Россией

Более половины граждан Украины (54%) считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем военный конфликт с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В свою очередь противоположное мнение высказали 39% респондентов, назвав РФ большей угрозой. 7% затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, чем меньше украинцы доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, тем чаще они говорят о коррупции, как о более важной проблеме. Так, среди «совершенно не доверяющих» Зеленскому преобладает мнение, что коррупция более опасна для Украины, чем военный конфликт (76% против 16%). Такое же мнение преобладает как среди противников и сторонников вывода войск с Донбасса.

До этого опрос КМИС показал, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом Владимира Зеленского. В то же время 15% граждан считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию. 16% респондентов выразили мнение, что Зеленский может остаться в политике как председатель партии или депутат Верховной рады. 30% граждан уверены, что он должен уйти из политики, сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Киева за границей или на собственных делах.

Сейчас президенту Украины доверяют 58% граждан, а 36% — не доверяют. При этом в марте 2026 года уровень доверия к Зеленскому находился на уровне 62%, а уровень недоверия — 32%.

