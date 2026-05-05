Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Уличенный в коррупции полковник ВСУ сбежал в «отпуск» с украденным «общаком»

На Украине подтвердили информацию о сбежавшем с деньгами полковнике ВСУ Шныре
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Шныру, которого уличили в разворовывании средств, предназначенных для украинской армии, позволили сбежать с «общаком» и избежать наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Скандально известный депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра», — рассказал источник информагентства.

По его данным, бывший комбриг ВСУ выходил на связь с территории Львовской области.

Сама Безуглая в своем Telegram написала, что Шныра сняли с занимаемой должности после взятия под контроль российскими войсками поселка Ветеринарное. По словам политика, комбригу просто дали забрать «общак» с украденными у военнослужащих деньгами. Также от исполнения обязанностей отстранили комбата ВСУ, державшего оборону у Ветеринарного, а заместителя Шныра, которого «взяли за взятки», отпустили под залог в 1 млн гривен.

Безуглая подчеркивает, что в ВСУ «происходит классика»: занимающим руководящие посты военнослужащим позволяют избежать ответственности за коррупционные схемы.

До этого сообщалось, что Шныра наживался на сослуживцах через аффилированную контору.

Ранее СБУ задержала командующего Украинца за взятку.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!