Уличенный в коррупции полковник ВСУ сбежал в «отпуск» с украденным «общаком»

На Украине подтвердили информацию о сбежавшем с деньгами полковнике ВСУ Шныре

Полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Шныру, которого уличили в разворовывании средств, предназначенных для украинской армии, позволили сбежать с «общаком» и избежать наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Скандально известный депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра», — рассказал источник информагентства.

По его данным, бывший комбриг ВСУ выходил на связь с территории Львовской области.

Сама Безуглая в своем Telegram написала, что Шныра сняли с занимаемой должности после взятия под контроль российскими войсками поселка Ветеринарное. По словам политика, комбригу просто дали забрать «общак» с украденными у военнослужащих деньгами. Также от исполнения обязанностей отстранили комбата ВСУ, державшего оборону у Ветеринарного, а заместителя Шныра, которого «взяли за взятки», отпустили под залог в 1 млн гривен.

Безуглая подчеркивает, что в ВСУ «происходит классика»: занимающим руководящие посты военнослужащим позволяют избежать ответственности за коррупционные схемы.

До этого сообщалось, что Шныра наживался на сослуживцах через аффилированную контору.

Ранее СБУ задержала командующего Украинца за взятку.