Эксперт: Киев не собирался соблюдать «режим тишины»

Политолог Шеслер: Зеленский не собирался соблюдать режим тишины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «режиме тишины» было сделано исключительно для вида. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер. Как считает эксперт, Киев преследовал несколько целей. Первая — это демонстрация Вашингтону якобы миролюбивых намерений украинской стороны.

«Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», — уточнила Шеслер.

Вторая цель, по ее словам, — создать предлог для обвинения России в нарушении «перемирия».

Политолог допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды — чтобы не соблюдать перемирие 8 и 9 мая, объявленное Москвой.

4 мая Минобороны РФ объявило о перемирии в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду, что Киев согласится с инициативой.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины» с полуночи 6 мая.

В ночь на 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. В результате удара БПЛА по Джанкою пять мирных жителей погибли.

Ранее российский журналист попал под удар дрона ВСУ во время «режима тишины» Зеленского.

 
