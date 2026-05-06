Российский журналист попал под удар дрона ВСУ во время «режима тишины» Зеленского

Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского дрона в Запорожской области. Об этом сообщает агентство.

Автомобиль с российским журналистом был атакован в городе Васильевка. В момент удара Полегенько снимал на фото обстановку в населенном пункте. Он рассказал, что дрон ВСУ атаковал его автомобиль, как только он припарковался.

«Я решил поснимать прифронтовой населенный пункт, приехал на машине. Как только припарковался, спрятал автомобиль — услышал взрыв», — раскрыл подробности атаки фотокорреспондент.

Сам журналист не пострадал, машина также не получила значительных повреждений.

В полночь 6 мая вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие. Говоря о перемирии политик указал, что украинская сторона «будет действовать зеркально».

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы. «Режим тишины» будет действовать в период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой. В Минобороны отметили, что ВС России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 Мая.

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».

 
