Кнайсль указала на молчание мирового сообщества о действиях Израиля

Кнайсль: я не вижу никого, кто остановил бы Израиль в Ливане и Газе

Бывшая глава МИД Австрии, нынешний руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью ТАСС, что мировое сообщество не реагирует на попытки Израиля уничтожить Ливан.

«Как мир может молчать обо всем, что сейчас происходит в Ливане, что раньше происходило в Газе, что происходит на Западном берегу? Как мир может об этом молчать?» — заявила Кнайсль.

Она подчеркнула, что на международной арене нет никого, способного повлиять на действия Израиля, и отметила, что не видит никого, кто остановил бы Израиль.

«Сейчас стали возможными так много вещей, и никто ничего не говорит», — сказала экс-дипломат.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал мировое сообщество не упускать из виду ситуацию в Ливане и тупик в вопросе создания государства Палестина.

В конце января президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопрос создания палестинского государства в соответствии с решением ООН. По мнению российского лидера, такой шаг позволит обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.

В этом же месяце Путин провел встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле. Президент РФ тогда подчеркнул, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта.

Ранее США попросили Израиль избегать возобновления полномасштабных боевых действий в Ливане.