В США рассказали, чем закончатся попытки Запада победить Россию

Нина Зотина/РИА Новости

Намерение западных стран нанести поражение России может закончиться для них катастрофой. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По словам профессора, приостановка нефтяных санкций США против России улучшила экономическое положение Москвы и ее позиции в зоне СВО. Также он подчеркнул, что американцы израсходовали в Иране большую часть своих запасов боеприпасов, поэтому Украине достанется меньше оружия.

«Стремление европейцев победить Россию — это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути», — подчеркнул Миршаймер.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые находятся на танкерах в море и были загружены на них по состоянию на 17 апреля. Данная лицензия является действующей до 16 мая. До этого 12 апреля Вашингтон временно вывел российскую нефть из-под санкций, лицензия перестала действовать 11 апреля.

24 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США не собираются и дальше приостанавливать нефтяные санкции против России.

Ранее в Эстонии испугались, что Россия «применит силу» в 2027 году.

 
