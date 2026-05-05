В Эстонии испугались, что Россия «применит силу» в 2027 году

Командующий силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Андрус Мерило утверждает, что Россия якобы представляет угрозу для Таллина и «готовит новые цели» для нападения в 2027 году. Его слова приводит ЕRR.

Он заявил, что конфликт на Украине не лишает Россию возможности «действовать» на других направлениях.

«Это означает, что Россия восстановит свою боеготовность, как только выйдет из войны против Украины. В то же время она активно проводит разведку посредством дестабилизирующих действий и готовит новые цели для нападения», — утверждает Мерило.

По его словам, в 2027 году Россия сможет восстановить «свою боеспособность». И, «если она увидит возможность применить силу где-либо еще, она это сделает», сказал военный.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

