В рамках саммита Европейского политического сообщества в Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны, в том числе БПЛА. Об этом пишет газета Hraparak.

Как сообщает газета, присутствовавший на встрече секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван заинтересован в продолжении обмена опытом в сфере БПЛА. По его словам, «украинский опыт бесценен для вооруженных сил Армении».

«По имеющейся информации, летом 2025 года подразделения специального назначения СНБ Армении прошли краткосрочную подготовку по использованию БПЛА на территории Украины — именно это имел в виду Армен Григорян», — говорится в тексте.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, главной темой которого было углубление связей Армении с Евросоюзом. 5 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван придерживается курса на вступление в Евросоюз. Также армянский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под покровительством России. Также Макрон похвалил Пашиняна за то, что он взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают как союзника Москвы.

Ранее в Совфеде заявили о предательстве Арменией России.