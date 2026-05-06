Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал последствия возможной провокации Киева 9 мая.

«Мы не можем себе позволить огорчить себя в наш самый великий праздник. Поэтому четко было сказано, что будет. И самое-то главное — это не слова. Минобороны опубликовало — это все уже стоит готовое. Если что, сразу все полетит. Вот и все», — сказал парламентарий.

Он также не исключил, что наготове и новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны РФ предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование Дня Победы. Также ведомство призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город в случае ответного удара.

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».