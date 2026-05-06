В МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН»

В ответ на инициативу России о прекращении огня на День Победы президент Украины Владимир Зеленский попытался устроить «политический КВН». Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в беседе с ТАСС.

По его словам, удары ВСУ по Джанкою и Брянской области продемонстрировали неспособность Украины выполнять свои же заявления о якобы «прекращении огня».

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «режим тишины» продолжится, если будет «взаимным».

Ранее стало известно, как Зеленский будет использовать «режим тишины».

 
