В Совфеде пригрозили Украине на случай срыва перемирия 9 Мая

Нина Зотина/РИА Новости

Если Украина сорвет объявленное Россией перемирие 8 и 9 мая, ответ ВС РФ должен быть беспощадным. Об этом «Ленте.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Комментируя объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским режим «прекращения огня», он заявил, что 6 мая для России ни с чем не связанная дата. Однако и в этом случае ВСУ воспользовались «террористическими методами», ударив по Джанкою.

Так Киев пытался спровоцировать Россию, считает сенатор.

«Если режим тишины, объявленный Москвой 8 и 9 мая будет нарушен, ответ должен быть беспощадным, чтобы раз и навсегда отбить желание Украины нарушать обещания. Воевать надо честно», — сказал Джабаров.

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «режим тишины» продолжится, если будет «взаимным».

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».

 
