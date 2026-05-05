Стало известно, как Зеленский будет использовать «режим тишины»

Украинский президент Владимир Зеленский хочет быть в центре внимания, а потому своей инициативой пытается перебить предложение, которое между собой согласовали американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленскому необходимо перетянуть внимание на себя и перебить инициативу, которую предложила российская сторона. Именно поэтому он отпускал такие якобы ироничные комментарии относительно предложения Москвы. Это абсолютно неискренняя инициатива, потому что Киеву никогда не нужно было перемирие. Это исключительно политтехнологический ход», — пояснил спикер.

При этом, подобный «режим тишины» станет очень удобным случаем для Киева, чтобы подготовить новые провокации, считает экс-нардеп.

«По содержанию это будет попытка организовать новые провокации, чтобы потом обвинить Россию в несоблюдении остановки огня. Кроме того, это даст формальный повод Зеленскому, чтобы потом 8 или 9 мая нарушить российское предложение и нанести удар», — заключил Олейник.

Начиная с 00:00 в ночь на 6 мая украинская сторона будет соблюдать «режим тишины». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленского назвали провокатором ядерной войны в Европе.