Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, как Зеленский будет использовать «режим тишины»

Экс-нардеп Олейник: режим тишины Зеленского нужен, чтобы перебить инициативу России
Khalil Hamra/AP

Украинский президент Владимир Зеленский хочет быть в центре внимания, а потому своей инициативой пытается перебить предложение, которое между собой согласовали американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленскому необходимо перетянуть внимание на себя и перебить инициативу, которую предложила российская сторона. Именно поэтому он отпускал такие якобы ироничные комментарии относительно предложения Москвы. Это абсолютно неискренняя инициатива, потому что Киеву никогда не нужно было перемирие. Это исключительно политтехнологический ход», — пояснил спикер.

При этом, подобный «режим тишины» станет очень удобным случаем для Киева, чтобы подготовить новые провокации, считает экс-нардеп.

«По содержанию это будет попытка организовать новые провокации, чтобы потом обвинить Россию в несоблюдении остановки огня. Кроме того, это даст формальный повод Зеленскому, чтобы потом 8 или 9 мая нарушить российское предложение и нанести удар», — заключил Олейник.

Начиная с 00:00 в ночь на 6 мая украинская сторона будет соблюдать «режим тишины». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленского назвали провокатором ядерной войны в Европе.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!