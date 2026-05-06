В минобороны Украины сделали заявление о перемирии на 9 Мая

Советник главы МО Украины: действия РФ нивелируют объявленное перемирие на 9 Мая
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Telegram-канале намекнул, что Киев может отказаться от перемирия с РФ на 9 Мая.

В ночь на 6 мая должен был вступить силу «режиме тишины», объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским в ответ на решение России соблюдать перемирие 8 и 9 мая — в честь Дня Победы. По словам Стерненко, «россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину».

«Эти действия (...) нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным «перемирие» на 9 Мая», — добавил советник.

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой. В МО отметили, что ВС России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая.

Ранее эксперт заявил, что Минобороны РФ сорвало планы Киева на 9 Мая.

 
