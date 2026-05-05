Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев в ВСУ, заявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает сайт украинского президента.

Глава ОП подчеркнул, что сейчас разные структуры набирают, определяют уровень годности и готовят иностранных наемников. С его точки зрения, это усложняет систему контроля и согласование потребностей военных, и поэтому Украине нужен единый центр, который будет привлекать в ВСУ иностранцев.

«Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других нужд иностранных граждан», — сказал Буданов.

Замруководителя офиса Павел Палиса также подчеркнул, что подготовку иностранцев и их обеспечение могут частично взять на себя конкретные подразделения ВСУ или украинской Нацгвардии, заинтересованные как в пополнении личного состава, так и в подготовке наемников «по собственному опыту и методике».

В конце апреля депутат Верховной рады Ирина Фриз рассказала, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования, что позволит насильственно мобилизовать в ВСУ большую часть граждан с бронью.

4 мая депутат Верховной рады Юрий Здебский заявил, что на Украине могут проверить все бронирования для мужчин, и мера может коснуться как работников предприятий, так и студентов с отсрочками. Затем нардеп Сергей Нагорняк призвал отметить все справки об инвалидности из-за нехватки солдат в ВСУ, а также предложил дать возможность не желающим служить украинцам откупиться от мобилизации.

Ранее наемники ВСУ пожаловались на «чуму» в украинской армии.