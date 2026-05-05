В Раде предложили обнулить все справки об инвалидности для пополнения ВСУ

Депутат украинской Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк призвал отметить все справки об инвалидности из-за нехватки солдат в ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, сегодня в ВСУ «существенно» не хватает мужчин, каждая бригада «недоукомплектована», а принудительная мобилизация «не дает своего эффекта», поэтому на Украине могут пересмотреть подходы к бронированию работников. Однако Нагорняк отметил, что необходимо еще и отменить справки об инвалидности.

«Обнулить абсолютно все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Эту категорию людей не трогать. А все остальные категории проверить на профпригодность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок куплены», — отметил он.

Также Нагорняк отметил, что украинцам, не желающим служить в армии, нужно дать официальную возможность откупиться от мобилизации.

4 мая нардеп Юрий Здебский заявил, что на Украине могут проверить все бронирования для мужчин, и это может коснуться как работников предприятий, так и студентов с отсрочками. Кроме того, в конце апреля нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз заявила, что на Украине собираются пересмотреть систему бронирования, и в таком случае большинство граждан с бронью будет мобилизовано.

25 апреля журналистка Юлия Забелина сообщила, что украинское Минобороны рассматривает возможность сохранить брони для сотрудников оборонных предприятий.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.