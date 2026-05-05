Иностранные бойцы ВСУ пожаловались на «чуму» в армии

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, в соцсетях пишут о частых проблемах со здоровьем у украинских военнослужащих. Об этом написал ТАСС со ссылкой на профильные сообщества.

По данным агентства, один из наемников опубликовал видео, на котором слышны кашель и чихание, и сообщил, что его разместили в одном доме с украинскими военными. Он отметил, что его раздражает их постоянное болезненное состояние, которое он назвал «чумой».

К обсуждению подключились и другие иностранные бойцы. Один из них также упомянул «чуму» в ВСУ. Более 20 участников обсуждения в комментариях назвали широко распространяющиеся заболевания среди украинских военных тем же словом. Один из англоязычных военнослужащих заявил, что из-за этого держит в аптечке только антибиотики.

До этого на украинском телеканале Hromadske сообщали, что около 70% мужчин, мобилизуемых в ВСУ, ограниченно годны к службе, среди них есть наркозависимые и люди с хроническими заболеваниями. По данным источника, среди присылаемых призывников много ограниченно годных, которых «засовывают» в бригады, а те потом ничего не могут с ними сделать.

Ранее в ВСУ отреагировали на информацию о наркоманах и аутистах на фронте.