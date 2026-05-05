Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
 (обновлено  )
Политика

В Германии объяснили, зачем Зеленский предложил ввести «режим тишины»

BZ: предложенное Зеленским перемирие выглядит как стратегический маневр
Global Look Press

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленский «режим тишины» содержит в себе в большей степени «тактический расчет» и выглядит, как «стратегический маневр». Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

СМИ отмечает, что «на первый взгляд» предложение Киева «кажется дипломатической уступкой», однако в нем очевиден и «тактический расчет».

«Предлагая более раннее и потенциально бессрочное прекращение огня, власти в Киеве позиционируют себя как сторону, предлагающую более длительный период деэскалации. Если Москва не примет это предложение, Украина может использовать его как доказательство того, что Россия не заинтересована в более всеобъемлющем прекращении огня», — пишет издание.

Автор также подчеркнул, что шаг Зеленского даст ему «рычаги влияния», чтобы не соблюдать перемирие на День Победы.

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «режим тишины» продолжится, если будет «взаимным».

Ранее стало известно, как Зеленский будет использовать «режим тишины».

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!