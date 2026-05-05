Президент США Дональд Трамп должен поставить оружие иранцам, чтобы в Исламской республике случилась революция и режим в Тегеране пал. Об этом заявил телеканалу Fox News сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«На месте президента Трампа и Израиля я бы поставил народу Ирана оружие, чтобы он смог выйти на улицы вооруженным и переломить ход событий в стране. Нам не нужны наземные американские войска, так как у нас уже есть миллионы солдат на земле в Иране. Однако у них нет оружия», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что если гражданам Ирана дадут оружие, то они смогут «восстать» и свергнуть режим. По словам Грэма, это решение позволит завершить войну в Иране, и оно будет в духе Второй поправки к конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

5 мая Трамп заявил, что Иран должен будет заключить с США «правильную сделку», и в противном случае американцы «очень легко» победят в войне. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Тегерану нужно 20 лет на восстановление страны в том случае, если США выведут свои войска из республики «сегодня». 4 мая Трамп пообещал, что иранцы будут «стерты с лица земли» в случае атаки на американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе.

Ранее в США обвинили Иран в нарушении договоренностей о прекращении огня.