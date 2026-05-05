Трамп заявил, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление

Eugene Hoshiko/AP

Ирану потребуется 20 лет на восстановление в случае, если США остановят боевые действия уже сейчас. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом, передает ТАСС.

«Если бы мы вывели свои силы сегодня, им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну, и она уже никогда не сможет быть прежней», — сказал он.

Кроме того, Иран больше не сможет, как прежде, финансировать палестинскую группировку ХАМАС и ливанскую «Хезболлу», считает Трамп.

По его словам, ситуация для Тегерана остается «очень взрывоопасной», так как при остановке добычи подземные нефтяные системы могут быть разрушены, что нанесет огромный ущерб нефтяной отрасли Ирана.

4 мая американский лидер заявил, что иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе.

До этого он пригрозил уничтожением иранской цивилизации.

Ранее Иран перекрыл американским эсминцам проход через Ормузский пролив.

 
