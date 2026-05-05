В США обвинили Иран в нарушении договоренностей о прекращении огня

Глава ОКНШ: Иран 10 раз нарушил договоренности с США о прекращении огня

С момента достижения соглашения о прекращении огня США и Ирана Тегеран атаковал американские войска более 10 раз. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, передает «Интерфакс».

«Иран девять раз обстреливал торговые суда, захватил два контейнеровоза и 10 раз атаковал американские войска с момента заключения соглашения о прекращении огня 8 апреля», — сказал генерал.

По его словам, эти действия на данный момент находятся ниже порога возобновления крупных боевых действий.

Генерал подчеркнул, что за последние семь недель Иран неоднократно угрожал и атаковал коммерческие суда, чтобы «взять в заложники всю мировую экономику».

Кейн добавил, что атаки Ирана на американские корабли с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров 4 мая были успешно отражены американскими вертолетами. Он отметил, что на данный момент в Персидском заливе заблокированы 22,5 тыс. моряков на 1550 торговых судах.

До этого глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, его слова приводятся на сайте командования, заявил, что в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив находятся грузовые суда из 87 стран.

По его словам, за последние 24 часа CENTCOM обратился к десяткам владельцев судов и судоходных компаний и гарантировал им безопасный проход через этот морской путь.

Ранее два американских эсминца попали под обстрел в Ормузском проливе.