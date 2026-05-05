На Украине заявили о популярности русского языка среди чиновников

На Украине еще больше должных лиц органов государственной власти стали разговаривать на русском языке, и число жалоб на это увеличилось. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская, ее выступление размещено на YouTube-канале Media Center Ukraine.

«Это связано с использованием негосударственного языка должностными лицами в публичном общении. Но я расцениваю это положительно с точки зрения демократии, граждане больше не прощают чиновникам служебную халатность», — подчеркнула Ивановская.

По словам омбудсмена, в 2025 году к ней поступило 2888 жалоб. 26% из них было зафиксировано в интернет-представительствах, 19% касались вывески и рекламы, а 18% — сферы обслуживания.

Ивановская подчеркнула, что украинцы стали подавать больше жалоб на использование «негосударственного языка», также «активизировалось» рассмотрение административных дел о «языковых нарушениях».

В мае издание «Страна.ua» сообщило, что лишь треть киевлян говорят только на украинском языке.

В марте Ивановская отметила, что русский язык подавляет украинский даже во Львове, так как украинцы «слишком легко» его усваивают. В конце января языковой омбудсмен рассказала, что украинцы по-прежнему пользуются русским языком в ситуациях, которые не регулируются законами.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что усилия по запрету русского языка на Украине делают его еще популярнее.

Ранее глава украинского минкульта раскритиковала любовь граждан к российскому контенту.