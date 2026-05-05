Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп назвал новые сроки урегулирования конфликта США и Ирана

Трамп не исключил, что конфликт США и Ирана продлится еще две-три недели
Alex Brandon/Reuters

Военный конфликт США и Ирана может продлиться еще две-три недели. Об этом в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, американские военные «уже уничтожили большую часть того, что хотели бы».

«Вероятно, нам нужно еще две, может быть, три недели», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что сроки урегулирования конфликта не являются определяющим фактором для Вашингтона.

Также политик выразил уверенность, что США «так или иначе победят».

«Либо мы заключим нужную сделку, либо одержим легкую победу с военной точки зрения. В этом мы уже победили», — добавил президент.

Накануне Трамп пригрозил, что Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе. Он также объявил, что с понедельника США начнут операцию по выводу судов из этого морского пути, которые оказались заблокированы из-за военного конфликта.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. В начале беседы российский лидер подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет».

Ранее американист заявил, что принятие мирного плана Ирана будет означать поражение США.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!