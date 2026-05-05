Трамп назвал новые сроки урегулирования конфликта США и Ирана

Трамп не исключил, что конфликт США и Ирана продлится еще две-три недели

Военный конфликт США и Ирана может продлиться еще две-три недели. Об этом в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, американские военные «уже уничтожили большую часть того, что хотели бы».

«Вероятно, нам нужно еще две, может быть, три недели», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что сроки урегулирования конфликта не являются определяющим фактором для Вашингтона.

Также политик выразил уверенность, что США «так или иначе победят».

«Либо мы заключим нужную сделку, либо одержим легкую победу с военной точки зрения. В этом мы уже победили», — добавил президент.

Накануне Трамп пригрозил, что Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе. Он также объявил, что с понедельника США начнут операцию по выводу судов из этого морского пути, которые оказались заблокированы из-за военного конфликта.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. В начале беседы российский лидер подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет».

Ранее американист заявил, что принятие мирного плана Ирана будет означать поражение США.