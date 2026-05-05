Война США и Израиля против Ирана
В Совфеде спрогнозировали превращение Ирана в «сверхдержаву»

Adam Gray/Reuters

Когда Иран оправится от последствий войны с США и Израилем, он может стать «новой сверхдержавой Среднего Востока». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«С третьими запасами нефти в мире (доказанные запасы составляют 208 млрд баррелей), мощным ракетным потенциалом, показавшим свою эффективность, автономной и укорененной культурой, населением в 92 миллиона человек и контролем над Ормузским проливом — главной нефтяной артерией планеты, Иран имеет все шансы вырасти до главного регионального полюса силы в формирующемся многополюсном мире», — отметил Пушков.

Он также добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пытаясь «ослабить» Иран, «подорвал» стратегию Вашингтона и Иерусалима по встраиванию Израиля в «арабский мир Ближнего Востока в качестве опорной военной державы». По мнению сенатора, эта стратегия и раньше была «очень сомнительной», а после войны в секторе Газа и в Иране она «и вовсе выглядит обреченной».

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном «правильную сделку», и если этого не случится, то США «очень легко» одержат победу в войне. Также глава Белого дома отметил, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление, если США выведут свои силы «сегодня».

4 мая Трамп сказал, что Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, которые сопровождают суда в Ормузском проливе. Затем глава Пентагона Пит Хегсет также пообещал, что США ответят на иранские удары по судам в Ормузском проливе «подавляющей огневой мощью».

Ранее иранские дипломаты посмеялись над ошибкой Трампа.

 
